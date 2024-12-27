Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Сегодня утром в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик приземлился первый авиарейс из курортного Сочи, отмененный еще летом минувшего 2024 года - загрузка самолета составила около 70%.

В Кабардино-Балкарию (КБР) снова стали летать самолеты из Сочи - первый рейс авиакомпании "Азимут", прибывший сегодня в Нальчик, встретили водной аркой, сообщили в международном аэропорту столицы КБР.

"Самолет приземлился вовремя. По традиции его встретили водной аркой. Приблизительная загрузка на рейс составила 70%"

- пресс-служба аэропорта "Нальчик"

Пока рейс из Сочи в Нальчик будет выполняться раз в неделю, по субботам – самолет проведет в воздухе 1 ч 10 мин, в соответствии с зимним расписанием полетов он будет вылетать из Сочи в 06:05 мск и приземляться в Нальчике в 07:15 мск. В обратный путь он отправится спустя час, в 08:15 мск, а в Сочи приземлится в 9:25 мск, передает ТАСС.

В отличие от 2021-22 годов, в 2023 – 2024 годах авиарейсы были нерегулярными, а летом минувшего года они были прекращены.

Теперь же авиавласти страны возобновили авиасообщение Нальчик – Сочи, оно субсидируется в рамках программы региональных рейсов, инициированного главой КБР Казбеком Коковым.

Средняя стоимость билетов между городами на сайте авиакомпании составляет от 1,2 тыс до 2 тыс рублей, добавили в пресс-службе.