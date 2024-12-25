Flydubai все же отменила рейсы в Сочи и Минводы

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) не будет совершать рейсы из Дубая в Сочи и Минводы еще на протяжении нескольких дней. Пассажирам предлагается узнать о путях решения вопроса у своего турагента или в контактном центре перевозчика.

Самолеты лоукостера Flydubai не будут летать из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до середины следующей недели, рассказали в эмиратской авиакомпании.

"Рейсы Flydubai между аэропортом Дубая (DXB) и аэропортом Минеральных Вод (MRV) временно приостановлены до 9 января 2025 года. Полеты в аэропорт Сочи (AER) приостановлены до 8 января 2025 года включительно по операционным причинам"

– представитель Flydubai

В авиакомпании также дали рекомендации пассажирам, рейсы которых должны были состояться в эти дни. Им советуют обратиться в контактный центр Flydubai либо к своему турагенту: возможно, им удастся повторно забронировать билет либо вернуть заплаченные за билеты деньги.