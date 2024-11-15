Вестник Кавказа

Flydubai снова начнет летать из Дубая в Сочи

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Авиарейсы по направлению Дубай-Сочи снова будет выполнять лоукостер из ОАЭ Flydubai. О возобновлении прерывавшихся на несколько дней полетов рассказали в сочинском аэропорту

Авиакомпания Flydubai (лоукостер из Эмиратов) с завтрашнего дня восстанавливает полеты из Дубая в Сочи, говорится в Telegram-канале сочинской воздушной гавани.

В аэропорту уточнили, что полеты будут совершаться 4 дня в неделю на воздушном судне Boeing 737. С весны планируется выполнять полеты каждый день. Чтобы долететь из Сочи в Дубай, понадобится 3 часа 40 минут.

Напомним, изначально Flydubai приняла решение об отмене рейсов в Сочи до второго января. Кроме того, сообщалось о приостановке полетов также в Минводы.

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