Flydubai не будет летать в Сочи и Минводы

Авиакомпания flydubai приняла решение приостановить полеты в два российских города из Дубая, сообщает АТОР. Отмена рейсов коснется нескольких тысяч пассажиров.

Перевозчик flydubai на неделю прекращает полеты по двум российским направлениям, такую информацию озвучили в АТОР.

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что авиакомпания не будет выполнять рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные воды.

Авиасообщение прекратится с завтрашнего дня, действовать запрет будет по 5 января будущего года.

В качестве причин flydubai называет форс-мажорные обстоятельства, а также риски для безопасности полетов.

В АТОР сообщили, что отмена рейсов отразится на более чем 4 тысячах пассажиров, при этом подавляющее большинство их – клиенты туроператоров.

В организации заверили, что туроператоры сейчас оперативно решают возникшие сложности.