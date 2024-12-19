Вестник Кавказа

Flydubai не будет летать в Сочи и Минводы

Flydubai не будет летать в Сочи и Минводы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания flydubai приняла решение приостановить полеты в два российских города из Дубая, сообщает АТОР. Отмена рейсов коснется нескольких тысяч пассажиров.

Перевозчик flydubai на неделю прекращает полеты по двум российским направлениям, такую информацию озвучили в АТОР.

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что авиакомпания не будет выполнять рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные воды.

Авиасообщение прекратится с завтрашнего дня, действовать запрет будет по 5 января будущего года.

В качестве причин flydubai называет форс-мажорные обстоятельства, а также риски для безопасности полетов.

В АТОР сообщили, что отмена рейсов отразится на более чем 4 тысячах пассажиров, при этом подавляющее большинство их – клиенты туроператоров.

В организации заверили, что туроператоры сейчас оперативно решают возникшие сложности.

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