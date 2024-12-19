Вестник Кавказа

В AZAL назвали причину крушения самолета в Казахстане

В AZAL назвали причину крушения самолета в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В компании AZAL, чей самолет упал в окрестностях казахстанского Актау 25 декабря, заявили о приостановке полетов, а также представили собственное видение причин катастрофы.

В авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представили свою версию причин авиакатастрофы рейса Баку-Грозный. Представители перевозчика назвали в качестве возможной причины "физическое и техническое внешнее воздействие" на самолет. 

Ранее азербайджанская компания сообщила о решении приостановить полеты в несколько российских городов. 

"Решение, принятое по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, в результате физического и технического внешнего воздействия и учитывает потенциальные риски безопасности полетов"

– авиакомпания AZAL 

Напомним, что пассажирский самолет авиаперевозчика AZAL потерпел крушение в среду. На борту находилось почти 70 человек, 28 из них выжили.

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