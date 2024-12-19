В AZAL назвали причину крушения самолета в Казахстане

В авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) представили свою версию причин авиакатастрофы рейса Баку-Грозный. Представители перевозчика назвали в качестве возможной причины "физическое и техническое внешнее воздействие" на самолет.
Ранее азербайджанская компания сообщила о решении приостановить полеты в несколько российских городов.
"Решение, принятое по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку - Грозный, в результате физического и технического внешнего воздействия и учитывает потенциальные риски безопасности полетов"
– авиакомпания AZAL
Напомним, что пассажирский самолет авиаперевозчика AZAL потерпел крушение в среду. На борту находилось почти 70 человек, 28 из них выжили.