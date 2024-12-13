Вестник Кавказа

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва не вправе давать оценки ситуации с авиакатастрофой в небе над Актау до тех пор, пока не будет окончено официальное расследование, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле не считают возможным оценивать произошедшую над Актау трагедию, в результате которой погибли 38 человек, пока не будут готовы выводы следствия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки"

– Песков

Представитель Кремля добавил, что, соответственно, Москва не будет делать это.

Напомним, самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение неподалеку от Актау. На борту самолета Embraer 190 было 62 пассажира и пять членов экипажа. Благодаря мастерству пилотов, при посадке часть воздушного судна уцелела, выжили 29 человек, в том числе двое членов экипажа. Накануне в Азербайджане был объявлен День траура.

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