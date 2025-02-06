"Лед тронулся": Западные СМИ и политики испугались звонка Трампа Путину

Спустя три года лидеры США и России провели телефонные переговоры. Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 12 февраля и продлился около полутора часов. Установление прямых контактов между президентами двух стран последовало после визита помощника Трампа Стива Уиткоффа в Москву и выдачи гражданина США Марка Фогеля.

Прежде, чем давать оценки самих переговоров Путина и Трампа и их возможных последствий, давайте обратимся к первоисточникам. Итак, что же сами участники думают об этом диалоге?

Трамп хочет остановить "миллионы смертей"

Дональд Трамп свою характеристику передал через соцсеть Truth Social. Разговор с Путиным он оценил как "долгий", но "очень продуктивный". Президенты обсуждали множество тем: Украину, Ближний Восток, энергетику, доллар и даже ИИ.

Трамп ищет общие точки соприкосновения и обращается к истории - "Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы, также, потеряли так много!". Для Владимира Путина тема исторической памяти особенно важна, и Трамп наверняка пытался завоевать дополнительное доверие к себе, говоря о Второй мировой войне. Далее президент США говорит о "сильных сторонах наших наций" и "большой выгоде", которую они приобретут от "совместной работы".

Ключевым вопросом разговора должен был стать конфликт на Украине, и этому посвящена почти половина поста в Truth Social.

Трамп пишет, что и он, и Путин "согласились" в том, что они хотят "остановить миллионы смертей". Американец похвалил Путина в том, что тот руководствуется предвыборным девизом "здравый смысл", в который они оба "твердо верят". Путин и Трамп, по оценкам главы Белого дома, договорились "работать" по украинскому вопросу, запустить взаимные визиты и отдать распоряжение своим командам для запуска переговорного процесса.

Со своей стороны Трамп уполномочил на переговоры четырех человек - госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа.

В заключении поста Трамп обозначил твердое намерение: украинский конфликт "должен закончиться" и "не должно быть потеряно ни одной жизни!". Он благодарит Путина за поддержку этого призыва и освобождение американца Марка Фогеля. "Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро!", - подытожил он, имея ввиду усилия по мирному процессу.

Кремль поддержал предложение Трампа остановить конфликт

В Кремле тоже дали стенограмму основных тезисов переговоров, но в оценках были сдержаннее. На сайте ведомства говорится об осуждении вопросов, связанных с обменом граждан США и России. Второй темой разговора обозначена Украина.

"Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров", - передает Кремль.

Путин подержал предложение Трампа "работать вместе", а из тем, которые обсуждались, но не были упомянуты Белым домом, в Кремле отметили "иранскую ядерную программу" и экономические отношения США и РФ.

Кремль сообщил, что Путин пригласил Трампа в Москву и обозначил готовность принять в России должностных лиц США для работы по темам взаимных интересов, в том числе по Украине. "Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч", - резюмирует Кремль.

Переговоры Трампа и Зеленского

Сразу после переговоров с Путиным Трамп связался с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообщался с ним около получаса. Американский президент все в той же соцсети оценил разговор как "очень хороший". По словам американца, лидер Украины готов к мирному соглашению.

"[Зеленский], как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном — встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", — написал он в Truth Social.

В конце поста Трамп призвал прекратить боевые действия, в результате которых происходят массовые гибель людей и разрушения. "Да благословит Господь народ России и Украины", - добавил он.

Зеленский тоже прокомментировал беседу. "Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд", — написал он в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Украина "больше всех хочет мира". "Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы гарантировать надежный, длительный мир", — заметил Зеленский, добавив, что договорился с главой Белого дома "о дальнейших контактах и встречах".

Трамп: Украина не вернется в 2014 год

Уже после телефонных переговоров с коллегами из России и Украины американский президент в разговоре с журналистами сделал ряд уточняющих заявлений.

Трамп предложил Путину остановить огонь на Украине, и российский президент на это согласен, но требует, чтобы урегулирование конфликта не было "временным". Он дал понять, что согласен с требованием России отказать Украине в членстве в НАТО. Такая позиция совпадает с мнением властей России о необходимости устранения первопричин конфликта. Прекращение боевых действий Трамп допускает "в не слишком далеком будущем".

Если раньше он об этом старался молчать и говорил через своих помощников, то на этот раз прямо заявил, что Украине не удастся вернуться к границам 2014 года. Впрочем, тут же он добавил, что Украина, возможно, получит какие-то земли.

Трамп также заверил Украину, что США оказывают помощь, но для ее продолжения нужны гарантии, имея ввиду доступ к редкоземельным металлам, и напомнил, что на Украине "в какой-то момент" должны пройти новые выборы.

Президент США в ответ на приглашение Путина позвал его в гости в Вашингтон, но сказал, что их первая встреча могла бы пройти в Саудовской Аравии. Журналисты опасаются, что Трамп и Путин могут договориться за спиной у Украины, но глава Белого дома не видит угрозы в "прямом диалоге с Россией без участия Зеленского".

После разговора Трампа с Зеленским даны соответствующие распоряжения о начале переговорного процесса между США и Украиной по мирному урегулированию. Зеленский и Трамп договорились о немедленном начале работы переговорной команды, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Реакция западных СМИ

Разговор между Трампом и Путиным вызвал бурную реакцию в западных медиа. Financial Times подчеркнула, что Трамп намерен потребовать от ЕС финансирования восстановления Украины и размещения миротворческих сил. Издание отметило, что США не видят значимой роли Европы в ключевых геополитических вопросах.

Французская Le Monde пожаловалась на односторонние действия Трампа в Восточной Европе и подрыв единства в НАТО. По мнению издания, Трамп не предоставляет Европе достаточного места за столом переговоров, что вызывает опасения о будущем роли ЕС в рамках обсуждений по Украине.

Почти идентичную оценку дает немецкий журнал Bild. Украине и Европе, скорее всего, не будет места за столом переговоров, и им придется просто принять результаты американо-российской сделки, отмечает немецкий журнал.

The Telegraph жалуется на то, что "теперь это мир Путина и Трампа", и США больше "не заинтересованы" в обеспечение безопасности Европы и Украины. Bloomberg написал еще жестче: звонок Трампа в Кремль - сигнал о том, что он "продает" Украину.

Politico обратило внимание на слова Трампа о невозможности возвращения территорий Украине. Мирный план Трампа, по оценкам издания, вызвал шок в ЕС, а американский лидер решил разрабатывать план напрямую с Россией в обход Зеленского, которого воспринимает в качестве второстепенной фигуры.

Оценки ЕС и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что альянс, как и США, стремится к прочному миру на Украине. Разговор Трампа и Путина создает впечатление начала мирных переговоров по Украине, которые он "абсолютно поддерживает".

На фоне активизации Трампа и страхов Европы остаться за рамками переговорного процесса, главы МИД Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и представители ЕС выразили намерение усилить поддержку Украины и подчеркнули необходимость участия Евросоюза и Украины в переговорах об окончании войны. В ЕС требуют "сильных" гарантий безопасности для Украины.

Очевидно, что для решения столь сложного вопроса, как конфликт на Украине, потребуется не один телефонный разговор и не одна встреча, однако уже сейчас после открытия прямой линии между Кремлем и Белым домом можно сказать, что "лед тронулся". Комплиментарный диалог Путина и Трампа вкупе с обменом заключенных создает благоприятную атмосферу, чтобы начать политический процесс и более детально совместно разрабатывать как контуры украинского урегулирования, так и, возможно, архитектуры безопасности в Европе.

Союзники Трампа недовольны его односторонними методами, но его настрой на мир поддерживают, а значит торпедирование процесса со стороны третьих игроков, что произошло сразу после Стамбульских переговоров 2022 года, мы едва ли увидим.