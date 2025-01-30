Явка на выборах президента Абхазии превысила 40% к 15:00

В Абхазии сегодня проходят выборы президента. Явка на выборах превысила 40% к 15:00.

В ЦИК Абхазии опубликовали данные по явке избирателей на досрочных президентских выборах в республике. Согласно информации ЦИК, к 15:00 явка на выборах составила 43,5%.

Сообщается, что к середине дня избирательные участки посетили почти 58 тыс жителей республики. Всего сделать свой выбор могут около 134 тыс избирателей.

Отметим, что в рамках электорального процесса функционируют 152 избирательных участка. Также действуют два участка за границей – в Москве и Черкесске.

На выборах также присутствуют свыше 100 международных наблюдателей.