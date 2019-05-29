Замгубернатора Ростовской области задержали в рамках уголовного дела

В Ростовской области задержали замгубернатора Константина Рачаловского. Следствие подозревает его причастным к хищениям бюджетных средств.

Силовики задержали заместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского в рамках уголовного дела.

Как сообщили в управлении ФСБ по региону, Рачаловский инициировал выделение бюджетных средств на поддержку предприятий, которые вскоре оказались банкротами. Более 150 млн рублей господдержки пропали.

Отметим, что чиновник занял свой текущий пост в 2023 году. Одновременно он работает на должности главы минсельхоза региона.

Напомним, что это уже не первое задержание в правительстве региона за последнее время. В начале февраля фигурантом уголовного дела стала министр финансов Лилия Федотова. Здесь ущерб оценивается уже в 1,9 млрд рублей.