Вестник Кавказа

Замгубернатора Ростовской области задержали в рамках уголовного дела

Замгубернатора Ростовской области задержали в рамках уголовного дела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростовской области задержали замгубернатора Константина Рачаловского. Следствие подозревает его причастным к хищениям бюджетных средств.

Силовики задержали заместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского в рамках уголовного дела. 

Как сообщили в управлении ФСБ по региону, Рачаловский инициировал выделение бюджетных средств на поддержку предприятий, которые вскоре оказались банкротами. Более 150 млн рублей господдержки пропали. 

Отметим, что чиновник занял свой текущий пост в 2023 году. Одновременно он работает на должности главы минсельхоза региона. 

Напомним, что это уже не первое задержание в правительстве региона за последнее время. В начале февраля фигурантом уголовного дела стала министр финансов Лилия Федотова. Здесь ущерб оценивается уже в 1,9 млрд рублей.

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