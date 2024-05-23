Ростовская область показала рост промпроизводства на 115%

Донские предприятия снова удивляют показателями по темпам роста производства – только за 4 месяца текущего 2024 года оно выросло на 115%, показав серьезный прогресс по ведущим отраслям.

Только за четыре месяца 2024 года индекс производства промышленности Ростовской области составил 115%, показав лучшие результаты по России, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

"По результатам первого квартала этого года показатель превысил среднероссийский на 11,4%"

- Игорь Сорокин

Промышленность региона показывает уверенный рост уже 13 лет подряд – наиболее впечатляющие результаты по ведущим отраслям: производство мебели показало рост в 43,2%, электрооборудования – в 29,5%, готовых металлических изделий в 8,2%).

Растет в области производство электрической энергии, газа и пара – рост в 11,4%, а в целом по обрабатывающим производствам показатели выросли на 17,2%.