Ростов стал лучшим российским торговым городом

Специальное жюри Всероссийского конкурса "Торговля России" огласило победителей среди 2300 претендентов: двумя из них стали представители Дона, сообщил его организатор - министерство промышленности и торговли РФ.
В номинации "Лучший торговый город" члены жюри назвали победителем город Ростов-на-Дону, передает "АиФ-Ростов".
"Это высокая оценка на федеральном уровне, которая подтверждает, что донская столица не только имеют яркую историю и самобытные традиции купеческого города, но и сегодня остается динамично развивающимся и перспективным в сфере торговли городом"
- первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин
По достоинству жюри оценило и донской объект быстрого питания: ростовский фудмолл "Мануфактура", который работает с 2022 года, стал абсолютным победителем в номинации "Лучший объект фаст-фуда".