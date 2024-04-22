Вестник Кавказа

Ростов стал лучшим российским торговым городом

Ростов-на-Дону
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Завершился Всероссийский конкурс "Торговля России", который проводил Минпромторг страны – беспристрастное авторитетное жюри признало лучшим торговым городом страны Ростов-на-Дону, а его фудмолл "Мануфактура" победителем в номинации.

Специальное жюри Всероссийского конкурса "Торговля России" огласило победителей среди 2300 претендентов: двумя из них стали представители Дона, сообщил его организатор - министерство промышленности и торговли РФ.

В номинации "Лучший торговый город" члены жюри назвали победителем город Ростов-на-Дону, передает "АиФ-Ростов".

"Это высокая оценка на федеральном уровне, которая подтверждает, что донская столица не только имеют яркую историю и самобытные традиции купеческого города, но и сегодня остается динамично развивающимся и перспективным в сфере торговли городом"

- первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин

По достоинству жюри оценило и донской объект быстрого питания: ростовский фудмолл "Мануфактура", который работает с 2022 года, стал абсолютным победителем в номинации "Лучший объект фаст-фуда".

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