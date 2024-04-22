В Ростове вырастет новый микрорайон

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону вскоре начнут строить крупный жилой комплекс, который займет площадь в 300 га – он вырастет по соседству с Кумженской рощей и будет называться "Кумжаград", пишет Город N.
"Строить его будет подмосковное подразделение группы компаний "Эталон" из Санкт-Петербурга, входящей в АФК "Система". Подконтрольный ГК "Эталон" специализированный застройщик „Летниковская“ из Московской области стал владельцем 65% ростовского ООО "Кумжаград"
- Город N
Разговоры о новом микрорайоне идут уже давно, однако долгое время они так и оставались разговорами: проблема в том, что эта территория находится в зоне подтопления, здесь отсутствуют коммуникации, в том числе транспортные, и практически неразвита инфраструктура – возводить все на 418 га строителям придется практически с нуля.
Вскоре новый микрорайон может разрастись до 800 га, тогда в нем смогут проживать до 90 тыс человек.