В Ростове вырастет новый микрорайон

В скором времени в Ростове-на-Дону начнется строительство нового микрорайона, которое будет вести санкт-петербургская группа компаний "Эталон" – он будет называться "Кумжаград" и будет построен рядом с Кумженской рощей.

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону вскоре начнут строить крупный жилой комплекс, который займет площадь в 300 га – он вырастет по соседству с Кумженской рощей и будет называться "Кумжаград", пишет Город N.

"Строить его будет подмосковное подразделение группы компаний "Эталон" из Санкт-Петербурга, входящей в АФК "Система". Подконтрольный ГК "Эталон" специализированный застройщик „Летниковская“ из Московской области стал владельцем 65% ростовского ООО "Кумжаград"

- Город N

Разговоры о новом микрорайоне идут уже давно, однако долгое время они так и оставались разговорами: проблема в том, что эта территория находится в зоне подтопления, здесь отсутствуют коммуникации, в том числе транспортные, и практически неразвита инфраструктура – возводить все на 418 га строителям придется практически с нуля.

Вскоре новый микрорайон может разрастись до 800 га, тогда в нем смогут проживать до 90 тыс человек.