Между Махачкалой и Каспийском построят город-спутник

Власти Дагестана планируют застроить побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском - там вырастет город-спутник дагестанской столицы, который войдет в состав махачкалинской агломерации.

В Дагестане планируют застроить участок между Махачкалой и Каспийском на побережье Каспийского моря – это будет сделано по программе комплексного развития территорий, на участке побережья длиной почти в 20 км раскинется новый город-спутник, который войдет в состав махачкалинской агломерации, рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Бахтияр Уллаев.

"У нас в активной фазе разработки территория Лазурного берега, которую планируется создать по типу города-спутника между Махачкалой и Каспийском. Она станет частью махачкалинской агломерации. ...Преимущество комплексного развития территорий в том, что перед застройщиком ставятся конкретные условия по усвоению этой территории"

- Бахтияр Уллаев

В общей сложности в дагестанской столице в течение 10 лет реорганизуют три участка, в числе которых - площадка на территории федерального значения, которой занимается компания ДОМ.РФ, а также территория бывшего ипподрома, - добавил замминистра, передает ТАСС.

Механизм комплексного развития территорий уже работает в дагестанском Дербенте – сейчас в его рамках в древнем городе создается микрорайон Аваин.