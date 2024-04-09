Махачкала приняла миллион туристов в год

В прошлом, 2023 году, столица Дагестана приняла около миллиона туристов. Секрет успеха – развитая туристическая инфраструктура, изысканная кухня и традиционное кавказское гостеприимство.

Махачкала, столица Дагестана, становится все более привлекательным для туристов со всего мира.

«Махачкала обладает большим потенциалом развития туризма. Уникальные природно-климатические условия позволяют городу в перспективе стать центром рекреационного отдыха на Юге. За 2023 год поток туристов составил около 1 млн. человек. С 2021 года поток туристов в Махачкалу увеличился почти в 4 раза. В этом году ожидается увеличение туристического потока на 10−15%»

– мэр города Юсуп Умавов

По его словам, Махачкала богата историей и культурным наследием. Здесь можно познакомиться с традициями народов Кавказа, увидеть архитектурные памятники, посетить музеи и галереи, окунуться в атмосферу восточного колорита.

Далее отмечается, что город расположен на берегу Каспийского моря, что делает его идеальным местом для любителей пляжного отдыха. Кроме того, в окрестностях Махачкалы можно найти живописные горные маршруты, водопады и заповедники.

Также стоит отметить, что Дагестан славится своей кухней, которая поразит вас разнообразием вкусов и ароматов. Национальные блюда, приготовленные по старинным рецептам, станут настоящим открытием для гурманов.

Жители Махачкалы известны своим теплым отношением к гостям. Вы почувствуете себя как дома благодаря гостеприимству и доброжелательности местных жителей.