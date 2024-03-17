Ставрополье заработало на туризме в прошлом году 43 млрд рублей

Туристическая отрасль Ставропольского края принесла в бюджет региона порядка 43 млрд рублей за прошлый год.

Ставропольский край заработал в прошлом году на туризме 43 млрд рублей. Такие данные озвучил глава Минэкономразвития региона Денис Полюбин.

Он рассказал, что краю удалось модернизировать туристическую отрасль за счет чего в регион приезжают больше путешественников.

"В прошлом году более 700 тысяч туристов вернулись в Ставропольский край. Это говорит о том, что мы смогли создать достойную туристическую базу, с высоким уровнем обслуживания, интересными маршрутами и сильной оздоровительной базой. <> В целом оборот сферы туризма Ставрополья в 2023 году вырос на 60% и составил 43 миллиарда рублей"

– Денис Полюбин

По словам Полюбина, средняя продолжительность отдыха в регионе составляет 12 дней.

Он подчеркнул, что развивать туристическую сферу региона удается, в том числе за счет курортного сбора.

"Так, за счет курортного сбора только в Железноводске благоустроили Нижнюю каскадную лестницу, сквер Бальнеогрязелечебницы, городской парк им. Говорухина"

- Денис Полюбин

За прошлый год край заработал порядка 650 млн рублей курортных выплат. За эти деньги была обновлена туристическая инфраструктура региона.

