Сколько денег потратит Ставрополье в этом году на туризм?

В прошлом году Ставрополье посетили порядка 9 млн туристов. В 2024 году власти намерены направить на развитие туристической отрасли 60 млн рублей.

Ставропольский край наращивает поддержку туротрасли края. В этом году власти выделят на развитие туристического бизнеса порядка 60 млн рублей. Ифнормация об этом была опубликована telegram-каналеглавы региона Владимира Владимирова.

По данным Владимирова, в прошлом году край посетило рекордное количество путешественников – 9 млн человек.

Глава региона подчеркнул, что в нынешнем году также наблюдается рост спроса на отдых в Ставропольском крае.

"Обнадеживает и начало этого года, видим это по динамике поступления курортного сбора. В Кисловодске за январь собрано на четверть больше, чем ожидалось. Планируем и дальше держать планку на высоком уровне"

- Владимир Владимиров

Владимиров уточнил, что средства, которые будут выделены на развитие отрасли, пойдут на оборудование пляжей, кемпингов и стоянок рядом с ними, также на эти деньги будет приобретено туристическое оборудование.