Вестник Кавказа

Ставрополье проголосует за благоустройство

Ставрополье проголосует за благоустройство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье выбирает объекты благоустройства. Из 277 заявленных планируется выбрать 33. В этом году отдать голос за тот или иной объект смогут граждане начиная с 14 лет.

Помимо выбора будущего главы государства жителям Ставрополья предстоит сделать еще один важный выбор – определиться с территориями, которые будут благоустраиваться в ближайшее время.

Перед жителями Ставропольского края стоит выбор из 227 объектов, из которых, по словам главы региона, всего будут выбраны 33 объекта.

«Возьмем в работу объекты, набравшие больше всего голосов. Мы готовы выполнить любой проект»

– Владимир Владимиров

Напомним, что в этом году отдать голос за тот или иной объект смогут граждане начиная с 14 лет. Это шаг к вовлечению молодёжи в процессы управления и развития городской среды.

Глава Ставропольского края подчеркивает, подчеркнул, что все избранные проекты будут благоустроены.

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