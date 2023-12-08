В России начались президентские выборы

В России начались выборы президента. Голосование будет проходить течение трех дней 15, 16 и 17 марта. Избранный президент будет находиться в должности на протяжении шести лет.

В пятницу, 15 марта в РФ начались президентские выборы. Впервые голосование будет проходить не один, а три дня – 15, 16 и 17 марта.

Отметим, что накануне завершилось досрочное голосование в Вооруженных силах РФ. Также участниками дистанционного электронного голосования стали более 250 тыс человек.

Кандидатами на пост главы российского государства являются Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).

Избранный президент будет находиться в должности на протяжении шести лет. Кроме того, это будет первое голосование с возможностью отдать голос в дистанционном формате.