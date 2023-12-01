Выборы президента России 2024 продлятся три дня

ЦИК РФ официально утвердил даты проведения президентских выборов в 2024 году. Ранее Совет Федерации назначил их на 17 марта.

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней, решение официально принял ЦИК РФ.

Прийти на участок и отдать свой голос можно с 15 по 17 марта.

Глава Центризбиркома прокомментировала это решение. По словам Эллы Памфиловой, трехдневное все больше приживается в российской избирательной системе и становится традиционным.

"Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ"

– руководитель ЦИК

Памфилова добавила, что такое растянутое во времени голосование комфортно и самим россиянам: согласно опросу ВЦИОМ, его сочли удобным 74% жителей РФ.

Напомним, прямая линия и пресс-конференция российского лидера в этом году назначены на 14 декабря.