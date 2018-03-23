Россия выберет президента 17 марта

Сегодня в ходе 556-го заседания Совета Федерации сенаторы рассмотрели вопрос о назначении выборов президента РФ и единогласно проголосовали за проведение их в воскресенье, 17 марта 2024 года.

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации сегодня на 556-м пленарном заседании принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования, говорится в Telegram-канале Совета Федерации.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования"

- Совет Федерации

Решение принято единогласно, за него проголосовали 162 сенатора.

Как заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.

Как рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, вступление постановления Совета Федерации в силу фактически даст старт избирательной кампании. Также Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в 10-дневный срок со дня публикации решения о назначении выборов.

Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

"Спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того, чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве"

- председатель ЦИК Элла Памфилова

Также глава Центральной избирательной комиссии добавила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", последние выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года, ЦИК признала их состоявшимися и действительными. По их итогам победил действующий президент РФ Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов избирателей – за него проголосовали 56 млн 430 тыс 712 россиян, то есть более половины голосов тех, кто принял участие в голосовании.