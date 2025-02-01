Вестник Кавказа

Россиянина освободили из плена ХАМАС

Россиянина освободили из плена ХАМАС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В секторе Газа состоялась передача троих заложников, среди них – россиянин Александр Труфанов. Освобожденные сели в автомобили МККК.

Процесс передачи троих израильских заложников состоялся возле дома убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа, передает телеканал Al Jazeera.

Среди освобожденных заложников есть россиянин Александр Труфанов, который попал в плен к радикалам вместе с членами своей семьи 7 октября 2023 года.

Отмечается, что Труфанов, а также еще двое освобожденных были переданы Международному комитету Красного Креста. Сейчас они на машинах направляются в сторону Израиля.

В пятницу было объявлено об освобождении Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. В ХАМАС добавили, что вместе с ним будут переданы еще двое.

При этом движение подчеркивает, что Тель-Авив в свою очередь должен освободить 369 палестинских заключенных, из которых 333 были арестованы в Газе после 7 октября 2023 года.

Напомним, процесс по перемирию на Ближнем Востоке реализовывается с 19 января. Сюда входят прекращение огня в секторе Газа, а также освобождение заложников и заключенных.

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