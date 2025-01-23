Россиянина, захваченного ХАМАС в заложники, пообещали отпустить 15 февраля

Александра Труфанова, который находится в плену у палестинских радикалистов, пообещали освободить 15 февраля.

Российского заложника Александра Труфанова должны освободить 15 февраля. Об этом сообщили в группировке "Сарая аль-Кудс", которая является частью "Палестинского исламского джихада".

Как сообщают СМИ, ХАМАС готов в субботу отпустить трех заложников в рамках соглашения о прекращении огня между палестинским движением и Израилем. Отмечается, что один из заложников имеет двойное гражданство США и Израиля.

В ХАМАС подчеркнули особое отношение к РФ. В политбюро движения заявили, отпустят Труфанова в "знак уважения к позиции России по Палестине".

Отметим, что Труфанов был захвачен в заложники в ходе атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва добивается возвращения Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, а также освобождения других заложников.