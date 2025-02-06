Вестник Кавказа

Израиль уверен, что ХАМАС будет придерживаться соглашения по заложникам – СМИ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль рассчитывает, что ХАМАС продолжит процесс по мирному урегулированию в Газе в рамках достигнутого ранее соглашения.

Тель-Авив предполагает, что соглашение с ХАМАС будет продолжать действовать, передают израильские СМИ. 

Как сообщает издание The Jerusalem Post, Израиль готовится к тому, что ХАМАС продолжит выполнять свои обязательства по заложникам, Тель-Авив ожидает, что палестинское движение вернет часть заложников в субботу. 

Отмечается, что военно-политический блок Израиля привержен ранее установленным договоренностям с ХАМАС. 

Ранее появилась информация, что Тель-Авив намерен возобновить боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС откажется вернуть заложников в субботу.

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