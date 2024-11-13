Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана – СМИ

Тель-Авив планирует значительно ослабить Тегеран путем выведения из строя ядерных объектов исламской республики. Израиль намерен заручиться поддержкой Вашингтона в этом вопросе, передает американская разведка.

Израиль планирует нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Информация предоставлена американской разведкой.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), военная активность Тель-Авива значительно возросла к концу срока Джо Байдена. Это связано в том числе с ослаблением военной инфраструктуры Ирана.

Отмечается, что Израиль уже в первые дни срока нового хозяина Овального кабинета начал планировать поражение ядерных объектов Тегерана.

Издание подчеркивает, что ликвидация ядерного потенциала Ирана является значимым шагом на пути ослабления исламской республики, и такое решение с большой долей вероятности может найти поддержку у Трампа.