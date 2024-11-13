Вестник Кавказа

Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана – СМИ

Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана – СМИ
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Тель-Авив планирует значительно ослабить Тегеран путем выведения из строя ядерных объектов исламской республики. Израиль намерен заручиться поддержкой Вашингтона в этом вопросе, передает американская разведка.

Израиль планирует нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Информация предоставлена американской разведкой. 

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), военная активность Тель-Авива значительно возросла к концу срока Джо Байдена. Это связано в том числе с ослаблением военной инфраструктуры Ирана. 

Отмечается, что Израиль уже в первые дни срока нового хозяина Овального кабинета начал планировать поражение ядерных объектов Тегерана. 

Издание подчеркивает, что ликвидация ядерного потенциала Ирана является значимым шагом на пути ослабления исламской республики,  и такое решение с большой долей вероятности может найти поддержку у Трампа.

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