В Кремле призвали ХАМАС и Израиль соблюдать договоренности

Тель-Авив в ультимативной форме потребовал от ХАМАС выполнить свои обязательства по заложникам, в противном случае израильская армия возобновит боевые действия в Газе. В Кремле призвали стороны соблюдать обязательства в рамках соглашения.

В Кремле высказались о ситуации на Ближнем Востоке в контексте соглашения между Израилем и ХАМАС. Как заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, Москва рассчитывает на выполнение обязательств сторонами.

"Следим (за ситуацией - ред.), безусловно. И мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены"

– Дмитрий Песков

Отметим, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ЦАХАЛ возобновит военные действий в секторе Газа, если ХАМАС не вернет заложников к 15 февраля.