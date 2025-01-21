Вестник Кавказа

В Кремле призвали ХАМАС и Израиль соблюдать договоренности

В Кремле призвали ХАМАС и Израиль соблюдать договоренности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив в ультимативной форме потребовал от ХАМАС выполнить свои обязательства по заложникам, в противном случае израильская армия возобновит боевые действия в Газе. В Кремле призвали стороны соблюдать обязательства в рамках соглашения.

В Кремле высказались о ситуации на Ближнем Востоке в контексте соглашения между Израилем и ХАМАС. Как заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, Москва рассчитывает на выполнение обязательств сторонами. 

"Следим (за ситуацией - ред.), безусловно. И мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены"

– Дмитрий Песков

Отметим, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ЦАХАЛ возобновит военные действий в секторе Газа, если ХАМАС не вернет заложников к 15 февраля.

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