Вестник Кавказа

Израиль готовится возобновить боевые действия в Газе

Израиль готовится возобновить боевые действия в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
Израиль планирует окончательное уничтожение ХАМАС, если палестинское движение не вернет заложников к установленному сроку. Войска ЦАХАЛ уже выдвинулись в Газу.

Тель-Авив планирует новые атаки на ХАМАС, если палестинское движение не освободит израильских заложников к полудню субботы, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. 

Сообщается, что подразделения армии Израиля выдвинулись в сторону анклава, чтобы занять позиции на территории Газы. Также части ЦАХАЛ окружили анклав. 

Нетаньяху заявил, что Израиль готов нарушить режим прекращения огня и полностью уничтожить оставшиеся группировки ХАМАС, если палестинское движение не выполнит условия по возврату заложников.

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