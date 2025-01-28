Израиль и ХАМАС в пятый раз обменялись пленными

Три израильских заложника возвращаются домой после 16-месячного нахождения в плену у ХАМАС. Взамен еврейское государство освободит свыше 180 находящихся в тюрьмах палестинцев.

В субботу, 8 февраля, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС в пятый раз обменялись пленными в рамках соглашения о прекращении огня, начавшего действовать 19 января.

Освобождение трех израильских заложников уже подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сначала они были переданы Красному Кресту, а затем уже израильским военным.

"Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля освобожденные заложники Ор Леви, Охад Бен-Ами и Элиягу Шараби были доставлены на территорию Израиля"

– пресс-служба ЦАХАЛа

Там обратили внимание на то, что заложников привезут в начальный пункт приема, расположенный в южной части Израиля, где они смогут воссоединиться со своими родными и близкими.

Уточняется, что они находились в плену у ХАМАС в течение почти 500 дней (около 16 месяцев). Еще почти 80 заложников по-прежнему находятся в секторе Газа.

Как отмечается, взамен сегодняшнего освобождения израильских заложников еврейское государство отпустит 183 палестинских заключенных, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах.