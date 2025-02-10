Вестник Кавказа

Новая набережная объединит туристические деревни курорта "Архыз"

Новая набережная объединит туристические деревни курорта "Архыз"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турдеревни курорта "Архыз" в КЧР объединит новая набережная длиной в 7,2 км. Она будет оборудована как пешеходными, так и велосипедными дорожками.

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) ходят построить набережную длиной в 7,2 км с дорожками для велосипедов и пешеходов, которая объединит все 4 туристические деревни, рассказал гендиректор ГК "Мантера" Вадим Трукшин на заседании с российским вице-премьером Александром Новаком.

"Площадь благоустройства составит более 2,9 гектара, а также будет включать в себя велосипедную зону. Реализация этого проекта позволит обеспечивать связанность всех четырех деревень и зон катания, проект капиталоемкий и может быть реализован только при участии государства"

- Вадим Трукшин

Он обратился к вице-премьеру с просьбой осуществить проект и привлечь к нему средства как из регионального, так и федерального бюджетов.

На "Архызе" также хотят обустроить 30 км горнолыжных трасс, единую зону катания и несколько туристических деревень, напомнил Вадим Трукшин.

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