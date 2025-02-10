Государство наращивает инвестиции в курорт "Архыз"

Государственные инвестиции в карачаево-черкесский курорт "Архыз" в минувшем 2024 году выросли почти на 2 млрд рублей, ведется активная работа, цель которой – увеличить турпоток к 2030 году в два раза.

В курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии в минувшем году было инвестировано почти 10 млрд рублей – это на 2 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщил в ходе совещания по развитию курорта вице-премьер РФ Александр Новак.

"Объем вложенных инвестиций за прошлый год вырос с 7,7 млрд рублей до 9,6 млрд. С каждым годом растет количество созданных рабочих мест, мест коллективных средств размещения. В настоящее время резидентами уже создано более 700 рабочих мест и более 3 тыс мест размещения"

- Александр Новак

Также в здравнице апробируют новый способ развития курорта, включающий в себя привлечение стратегического инвестора, который пообещал удвоить его туристическую инфраструктуру к 2030 году, сообщил премьер, передает ТАСС.

"Архыз" сегодня - один из самых динамично развивающихся горнолыжных курортов, который пользуется заслуженной популярностью у российских туристов. За прошлый год туристический поток в здравницу составил более 1 млн человек, добавил вице-премьер.