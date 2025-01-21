В КЧР стартует реализация новых инвестпроектов

В Карачаево-Черкесии в 2025 году начнут реализовывать четыре инвестиционных проекта, которые дадут региону еще 1,3 тысячи новых рабочих мест – это строительство аэропорта, новых дорог, развитие АПК и импортозамещения.

В наступившем 2025 году в Карачаево-Черкесии (КЧР) начнется реализация четырех новых инвестпроектов, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Инициативы направлены на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и отрасли, являющейся драйвером экономики Карачаево-Черкесии – туризма, а также увеличение объема сельскохозяйственной продукции и решение одной из важных задач… импортозамещение"

- Рашид Темрезов

Глава региона отметил: один из наиболее крупных и значимых проектов для республики - строительство нового аэропортового комплекса "Архыз". Все проекты будут способствовать социально-экономическому развитию нашей республики, в том числе - созданию свыше 1,3 тыс новых современных рабочих мест, все они послужат мощным импульсом для развития экономики.

Не будут забыты и проекты, начатые ранее - их насчитывается около 20, это новые объекты в сфере АПК, туризма, горнодобывающей промышленности, производства резинотехнических изделий, а также легкой промышленности. Все они выведут республику на новый уровень развития, укрепят ее экономический потенциал и позволят значительно увеличить объем привлеченных средств, а главное - улучшить качество жизни людей, добавил Темрезов.

Напомним, аэропорт "Архыз" в курортном поселке республики планируется построить к 2029 году, на его реализацию за пять лет будет выделено до 12 млрд рублей. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с АО УК "Аэропорты регионов".