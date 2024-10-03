На строительство аэропорта "Архыз" выделят почти 12 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии к 2029 году планируется построить аэропорт "Архыз". На реализацию проекта будет выделено за пять лет до 12 млрд рублей.

Создание аэропорта в КЧР обойдется федеральному бюджету почти в 12 млрд рублей до 2030 года.

Согласно постановлению российского правительства, с 2026 по 2029 год КЧР получит на строительство воздушной гавани "Архыз" 11 млрд 970 млн рублей из бюджета. Средства предназначены для софинансирования расходов региона. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с АО УК "Аэропорты регионов".

Ожидается, что работать новый аэропорт начнет в 2029 году. Строительство стартует в этом году.

Отметим, что "Архыз" станет первым в регионе аэропортом. Его запуск позволит нарастить поток туристов в КЧР.