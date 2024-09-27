Когда построят первый аэропорт в Карачаево-Черкесии?

Аэропорт в Карачаево-Черкесской Республике появится к концу 2028 года, запущен будет еще через некоторое время. Его открытие позволит втрое сократить время в пути до курорта "Архыз".

Воздушная гавань у курорта "Архыз" в КЧР заработает приблизительно через 4,5 года, рассказал гендиректор "УК Архыз" Роман Киранчук.

По его словам, на данный момент идет активный процесс проектирования аэропорта.

"Озвучена дата завершения строительства – конец 2028 года. Прием первых воздушных судов планируется в начале 2029 года"

– глава компании

Киранчук напомнил, что открытие аэропорта позволит туристам быстрее добираться с самолета до "Архыза". На сегодня ближайшая к курорту авиагавань находится в Минводах (Ставрополье), и дорога от нее до "Архыза" составляет три или даже три с половиной часа. После открытия аэропорта в Карачаево-Черкесии попасть с самолета на отдых можно будет чуть более чем за час.

Напомним, что воздушная гавань будет возводиться в рамках концессии с частной компанией "Аэропорты регионов".

Где будет аэропорт в КЧР?

По последней информации, первый аэропорт в КЧР могут построить в станице Зеленчукская. Именно эта локация упоминалась в предпроектных предложениях, которые в минувшем году были разработаны по заказу "Аэропортов регионов". Строительные работы стартуют в будущем году.