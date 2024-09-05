Вестник Кавказа

На Архызе появилась канатка с прозрачным полом в кабинах

На Архызе появилась канатка с прозрачным полом в кабинах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Видовая панорамная канатная дорога появилась на горном курорте "Архыз". Кабины с прозрачным полом можно найти на новом подъемнике "Орбита".

Подъем на гору на всесезонном курорте "Архыз" стал еще увлекательнее - появились кабины с прозрачным полом.

"Мы провели технический запуск новой канатной дороги, еще раз проверили ее готовность. После полной обкатки, ориентировочно с середины октября, планируем открыть ее для туристов"

– гендиректор курорта Роман Киранчук

Канатный подъемник гондольного типа "Орбита" ввели в эксплуатацию накануне. Две из гондол на высокогорной канатке имеют прозрачный стеклянный пол.

Новая канатка протянулась на 2376 метров. Каждая кабина составляет в длину 10 м, за час "Орбита" может перевезти около 1200 человек.

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