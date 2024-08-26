Туристический бум зафиксирован на курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи»

«Эльбрус», «Ведучи» и «Архыз» приняли больше 400 тыс туристов за лето. Такие данные предоставил Институт развития «Кавказ.РФ».

Институт развития «Кавказ.РФ» провел подсчет: этим летом курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи» суммарно приняли более 400 тыс туристов. Этот показатель свидетельствует о растущей популярности горнолыжных и горных курортов на Кавказе среди отдыхающих, отмечают исследователи.

«Август на „Эльбрусе“ второй год подряд бьёт рекорды посещаемости. 266 тысяч туристов отдохнули на самом высокогорном курорте за лето, из них 105 тысяч — в последний месяц»

– замминистра экономического развития Сергей Назаров

Особенно впечатляющими цифрами можно похвастаться самый высокогорный курорт России — Эльбрус. Только за прошедшее лето здесь отдохнули 266 тыс туристов, а это на 20% больше, чем годом ранее. Из этой цифры целых 105 тыс посетителей выбрали август для своего приезда. Таким образом, этот месяц стал рекордным по посещаемости второй год подряд.

Нельзя упускать из виду и другие курорты, такие как «Архыз» и «Ведучи», которые также пользуются огромным спросом у туристов. Благодаря великолепным видам, чистому горному воздуху, разнообразным развлечениям и комфортному сервису, эти места привлекают отдыхающих не только летом, но и зимой.

В заключение отметим, что общее увеличение посещаемости курортов «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи» свидетельствует о том, что отдых в горах становится все более популярным среди туристов разного возраста и интересов.