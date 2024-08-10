Вестник Кавказа

Канатка на «Ведучи» снова в строю

Канатная дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
На чеченском курорте «Ведучи» после регламентных работ открыта канатная дорога. Об этом сообщил замгенерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.

Социалисты закончили регламентное обслуживание канатки на курорте «Ведучи». Воздушная дорога соединяет нижнюю станцию с верхним уровнем горного массива. После завершения регламентного обслуживания, подъемник снова готов принимать гостей.

Регламентное обслуживание канатной дороги – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание ее в рабочем состоянии. Оно включает проверку всех механизмов, замену изношенных деталей и тестирование систем безопасности.

«Проверку прошла не только наша канатная дорога на «Ведучи», но и вся техническая команда, которая ее обслуживает. Это была первая настолько серьезная ревизия канатки за шесть лет работы курорта, которая предписана регламентом. Все работы выполнены на «отлично», четко, слаженно и по графику»

– заместитель генерального директора Кавказ.РФ Хиса Беккаев

По его словам, дорога не просто туристическая аттракция: она играет важную роль в развитии региона как центра горного туризма. Поэтому высота, скорость и качество подъема существенно влияют на общий опыт посетителей. Кроме того, исправная работа канатной дороги гарантирует безопасность использования, что особенно важно в горах.

Отметим, что канатка позволяет добираться до живописных мест, которые недоступны для автомобилей и пешеходов. Она является не только транспортным средством, но и важным элементом туристического маршрута.

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