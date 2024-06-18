«Архыз» прирастет новыми канатками

На курорте «Архыз» в 2025 году стартует строительство новых канатных дорог. Подъемники позволят увеличить доступность горнолыжных трасс, сократить время перемещений между различными зонами курорта.

На курорте «Архыз» в 2025 году запланировано начало строительства двух новых канатных дорог. Эти инновационные проекты призваны улучшить инфраструктуру курорта, повысить комфорт и удобство для гостей, а также расширить возможности для зимних и летних видов активного отдыха. Новые подъемники позволят увеличить доступность горнолыжных трасс, сократить время перемещений между различными зонами курорта и значительно увеличат пропускную способность.

«Сейчас ведем проектирование. Летом 2025 года намерены приступить к строительству двух канаток, которые пойдут от "Лунной поляны" в сторону "Фестивальной". В 2026 планируем строительство еще четырех, всего шесть канатных дорог построим к 2027 году. В условиях ограничений и проблем с импортными комплектующими здесь мы переключаемся на отечественных производителей»

– курорта Роман Киранчук

По его словам, улучшение инфраструктуры, расширение возможностей для посетителей и современные технологии подъемников делают «Архыз» привлекательным местом как для любителей зимнего спорта, так и для поклонников летних активностей.