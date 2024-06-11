Больших собак разрешили перевозить на канатках «Архыза» 

Крупных собак теперь можно перевозить на канатках «Архыза». Об этом проинформировали в пресс-службе курорта.

На территории курорта "Архыз" произошли изменения в правилах использования канатных дорог, которые порадуют всех любителей прогулок со своими питомцами. Это отличная новость для тех, кто предпочитает активный отдых в компании своих пушистых питомцев.

«С заботой о вас и ваших питомцах мы утвердили правила пользования канатными дорогами для гостей, отдыхающих на нашем курорте с собаками, весом более 5 кг, и желающих подняться с ними в горы»

– телеграм-канал курорта.

Стоит отметить, что при подъеме на канатной дороге со своей собакой необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Владельцам рекомендуется придерживаться инструкций персонала, предоставлять собаке комфортные условия в кабине, а также обеспечить ей надлежащую фиксацию для предотвращения возможных происшествий.

Нововведение на курорте "Архыз", позволяющее гостям подниматься на канатных дорогах в горы со своими крупными собаками, открывает новые возможности для активного отдыха и приятного времяпрепровождения.