Вестник Кавказа

Курорт "Архыз" станет круглогодичным

Курорт "Архыз" станет круглогодичным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КЧР намерены сделать горнолыжный курорт "Архыз" круглогодичным за счет дороги, которая объединит его с бальнеологическими Кислыми источниками.

В КЧР возводится дорога, соединяющая курорт "Архыз" и бальнеологические источники.

За счет нового маршрута власти намерены сделать горнолыжный курорт всесезонным. Информацию об этом озвучил глава республики Рашид Темрезов.

"При поддержке правительства и Минэка мы продолжаем строительство автомобильной дороги к знаменитым бальнеологическим источникам. Там 18 видов воды. Источники были открыты еще во время Великой Отечественной войны"

– Рашид Темрезов

По словам главы региона, летом туристы смогут посещать бальнеологический курорт, а зимой кататься на лыжах.

Ранее сообщалось, что на территории 18 источников региона будут возведены санаторно-курортные и гостиничные комплексы, которые позволят развивать бальнеологическую отрасль.

Протяжность новой трассы составит порядка 40 км. На ее строительство власти запланировали потратить свыше 2,6 млрд рублей.

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