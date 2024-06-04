Курорт "Архыз" станет круглогодичным

В КЧР возводится дорога, соединяющая курорт "Архыз" и бальнеологические источники.
За счет нового маршрута власти намерены сделать горнолыжный курорт всесезонным. Информацию об этом озвучил глава республики Рашид Темрезов.
"При поддержке правительства и Минэка мы продолжаем строительство автомобильной дороги к знаменитым бальнеологическим источникам. Там 18 видов воды. Источники были открыты еще во время Великой Отечественной войны"
– Рашид Темрезов
По словам главы региона, летом туристы смогут посещать бальнеологический курорт, а зимой кататься на лыжах.
Ранее сообщалось, что на территории 18 источников региона будут возведены санаторно-курортные и гостиничные комплексы, которые позволят развивать бальнеологическую отрасль.
Протяжность новой трассы составит порядка 40 км. На ее строительство власти запланировали потратить свыше 2,6 млрд рублей.