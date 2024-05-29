В Архызе появится гигантский апарт-отель "Три ущелья"

На курорте "Архыз" появится новый отель, на возведение которого планируется потратить порядка 8,5 млрд рублей. Такую информацию озвучили в Банке Дом.РФ, который предоставит кредит на строительство гостиницы компании-застройщику "Самсон".
Сообщается, что строительство комплекса апартаментов "Три ущелья" планируется завершить в 2030 году. После этого курорт получит дополнительные 2,5 тыс мест для размещения туристов.
Общая площадь отеля составит порядка 100 тыс квадратных метров.
Соответствующее соглашение было подписано в рамках экономического форума, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.
По словам вице-президента банка Антона Медведева, новая гостиница поможет курорту еще больше развить свой туристический потенциал.
Он сообщил, что это уже третий подобный совместный проект с компанией-застройщиком.