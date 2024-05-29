Вестник Кавказа

В Архызе появится гигантский апарт-отель "Три ущелья"

В Архызе появится гигантский апарт-отель "Три ущелья"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабный проект апарт-отеля планируют реализовать в особой экономической зоне курорта "Архыз". На новый объект для туристического размещения планируется потратить 8,5 млрд рублей.

На курорте "Архыз" появится новый отель, на возведение которого планируется потратить порядка 8,5 млрд рублей. Такую информацию озвучили в Банке Дом.РФ, который предоставит кредит на строительство гостиницы компании-застройщику "Самсон".

Сообщается, что строительство комплекса апартаментов "Три ущелья" планируется завершить в 2030 году. После этого курорт получит дополнительные 2,5 тыс мест для размещения туристов.

Общая площадь отеля составит порядка 100 тыс квадратных метров.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках экономического форума, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.

По словам вице-президента банка Антона Медведева, новая гостиница поможет курорту еще больше развить свой туристический потенциал.

Он сообщил, что это уже третий подобный совместный проект с компанией-застройщиком.

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