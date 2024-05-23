«Архыз» ждет рекордный наплыв туристов

В этот летний сезон курорт «Архыз» готовиться побить рекорд посещаемости и принять до 500 тыс человек. Этот показать на 30% превысит прошлогодние.

Архыз – кавказский курорт, который привлекает туристов круглый год. Этим летом планируется рекордное количество посетителей – до 500 тыс человек, что на 30% больше, чем годом ранее.

«По прогнозам специалистов, этим летом курорт ожидает до полумиллиона гостей — их число увеличится на 30% по сравнению с летним периодом прошлого года. В связи с увеличением турпотока „Архыз“ предложит этим летом новые активности для туристов»

– пресс-служба курорта.

Почему туристы выбирают «Архыз»

Архыз славится своими живописными пейзажами. Горные вершины, реки, леса – здесь каждый найдет что-то по душе. Независимо от сезона, природа Архыза поражает своим разнообразием и красотой, отмечается в релизе.

Также курорт предлагает разнообразные развлечения для туристов. Горные лыжи зимой, пешие прогулки летом, верховая езда, сплавы по рекам, скалолазание.

Кроме того, курорт постоянно развивается и совершенствуется. Здесь есть все для отдыха и восстановления здоровья: кроме спортивных активностей курорт предлагает посетить спа-центры и бассейны.