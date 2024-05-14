Курорт "Архыз" обогнал "Красную Поляну" по турпотоку

В зимнем сезоне популярность горного курорта "Архыз" превысила популярность "Красной Поляны". Через несколько лет КЧР может стать главным направлением для любителей гор и лыж - туристам будут доступны не только "Архыз", но и "Лагонаки".

За 2023 год курорты группы компаний "Мантера", включающие "Красную Поляну" в Сочи и "Архыз" в Карачаево-Черкессии, приняли 4,8 млн человек.

"В 2023 году наши курорты посетили 4,8 млн человек... Основные активы, которые приняли этот турпоток, – "Курорт Красная Поляна" и "Архыз" в Карачаево-Черкесии – 2,1 млн человек, парковый кластер – 1,5 млн, игровой кластер – 860 тыс, гостиничный кластер – 340 тыс, продуктовый кластер – 30 тыс человек"

– гендиректор "Мантера" Вадим Трукшин

Он отметил, что Архыз - серьезный конкурент Красной Поляны, за год курорт в КЧР принял 820 тыс туристов, сочинский - 1,3 млн. При этом по некоторым показателям Архыз вышел на первое место.

"Несмотря на то, что курорты родственные, они же и являются конкурентами. Например, в зимнем сезоне курорт "Архыз" по количество посещений превысил показатели сочинского курорта"

– Трукшин

Через пять лет турпоток на объекты "Мантеры" значительно вырастет за счет развития горных курортов в Карачаево-Черкесии: будет расширен курорт "Архыз" и откроется новый курорт "Лагонаки".