Турбазы на Кавказе - россияне выбирают Архыз и Гудауту в мае

В списке локацией, где россияне активнее всего бронируют отдых в мае на турбазах, оказалась Гудаута. Курорт Абхазии не только попал в список самых популярных, но и стал самым доступным.

Самые востребованные направления для отдыха на туристических базах в мае 2024 года назвали аналитики сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Первое место занимают турбазы Архыза, но при это они входят в число самых дорогих направлений - от 7,2 тыс рублей за ночь. Следом идет Чемал на Алтае и турбазы Анапы. Также россияне в мае выбирают отдых на природе в Карелии, других локациях на Алтае, а также в Краснодарском крае - Должанская, Абрау-Дюрсо.

В список популярных направлений попала Гудаута в Абхазии, она занимает пятое место в рейтинге по популярности и первое по доступности - ночь обойдется в 3,8 тыс рублей.

Чаще всего в мае отдыхающие останавливаются на турбазах на 2-3 ночи, в Абхазии россияне предпочитают отдыхать чуть дольше - четыре ночи.