Абхазия возглавляет список дешевых зарубежных направлений для отдыха

Куда отправиться летом 2024 года на море? Наиболее доступное заграничное направление - Абхазия. При этом в Абхазии можно найти не только самый дешевый отдых - менее 150 тыс рублей на двоих, но и премиальные предложения по цене от 500 тыс рублей.

Дешевле всего отдохнуть летом 2024 года за границей можно в Абхазии, сообщает РСТ со ссылкой на данные крупных туроператоров.

Отдых в Абхазии в среднем сегодня обойдется на двоих в 146 тыс рублей. Следующие по дешевизне направления - Турция, Египет, ОАЭ, средняя цена путевки начинается от 210-220 тыс рублей.

Абхазия ранее также была названа наиболее доступным направлением по сравнению с российскими морскими курортами - Сочи, Дагестан, Калининград.

Несмотря на то, что в Абхазии россияне могут найти самые недорогие предложения, чтобы отдохнуть у моря, также в республике есть и варианты для роскошного отдыха. В Абхазии есть отели, где неделя отдыха будет стоит от 500 тыс рублей на двоих, включая перелет до Сочи, рассказали в компании "Русский Экспресс".

Также очень большой разброс цен на отдых отличает Турцию, где отдых может быть скромным или шикарным, в зависимости от выбранного перелета и уровня отеля.