Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь видеть Россию в рядах G7 - Группы семи, (вместе с Россией - восьми) крупнейших экономик мира. По мнению американского президента, останься Россия в этой Группе, конфликта на Украине удалось бы избежать. Что такое G7/G8, почему Россия была исключена из Группы и зачем Трампу ее возвращение?

Что такое G7?

G7 - межправительственная организация, название которой расшифровывается как ”Группа семи”, то есть группа состоящая из семи членов. Иногда в русскоязычных источниках международный клуб также называют ”Большой семеркой” из-за ошибочного перевода, который со временем стал даже более узнаваем, чем ”Группа семи”. G7 - неформальное объединение, у группы нет ни устава, ни секретариата.

© Фото: 首相官邸ホームページ/Creative Commons Attribution 4.0/ 2017 год

Страны ”Группы семи”

G7 объединяет 7 стран, которые входят в десятку крупнейших экономик мира: США, Япония, Германия - в первой пятерке, Великобритания, Франция Канада и Италия - во второй. Лидеры этих государств периодически встречаются, чтобы обсудить международные, в первую очередь, экономические и политические проблемы.

Кто руководит G7?

Каждое 1 января формальный лидер G7 меняется: на нем лежит задача организации ежегодного саммита G7. С января 2025 года председатель G7 - Канада. Страна, на которой лежит задача по руководству G7 в текущем году, определяет повестку и ключевые вопросы предстоящего саммита.

Что такое саммит G7?

Саммит стран Большой семерки - это встреча лидеров государств-членов группы. Саммит G7 проходит раз в год, организацию обеспечивает принимающая сторона. В этом году 51-й саммит Группы семи пройдет в канадском городе Кананаскис с 15 по 17 июня.

Как появилась ”Группа семи”?

Группа крупнейших экономик мира впервые собралась в 1975 году на фоне нефтяного кризиса 1973 года. Первая встреча была проведена по инициативе Франции, и собрались на нее министры финансов шести стран: самой Франции, Великобритании, Японии, США, Западной Германии и Италии. В следующем году к группе присоединилась Канада.

Как G7 стала G8?

После распада СССР и с переходом России к модели свободной экономики лидеры G7, в том числе и американский президент Билл Клинтон, приняли решение включить Российскую Федерацию в группу. В 1998 году Группа семи стала Группой восьми.

Через 16 лет, в 2014 году, членство России в G8 было бессрочно приостановлено из-за присоединения Крыма, а G8 снова стала G7. В январе 2017 года Москва объявила о решении навсегда покинуть G8. В следующем году Дональд Трамп впервые озвучил необходимость вернуть Россию в ряды членов G7/G8.

© Фото: The White House/2024

Что объединяет членов G7?

Все члены Группы семи - партнеры во многих сферах. В целом все разделяют единые взгляды на торговлю, вопросы обороны и безопасности и права человека, поэтому принимая общие решения, они представляют достаточно серьезную силу на мировой политической арене.

Чем занимается G7?

Основная задача G7 - контроль мировых тенденций, обсуждение острых политических и экономических вопросов, а также поиск решений для выхода из глобальных кризисов. По мере необходимости лидеры G7 встречаются не только в рамках ежегодного саммита, но и в течение года, а также делают совместные заявления.

Несмотря на то, что Группа семи - неформальная организация, считается, что она имеет достаточный вес и влияние в таких сферах как международная экономика, безопасность, торговля и даже в вопросах изменения климата.

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За что критикуют G7?

В последние годы Группа семи критикуется по самым разным причинам.

из-за декларативности многих решений, которые так и не осуществляются. из-за разногласий в самой Группе. из-за роста влияния другой группы - G20, куда входят такие крупные экономики как Россия, Индия, Бразилия, Китай, Мексика и Южная Африка. из-за предвзятого отношения к ряду стран, в том числе к Китаю.

© Фото: U.S. Department of State from United States/2021 год

Зачем Трамп хочет вернуть Россию в G7?

Есть несколько объяснений тому, почему президент США, Дональд Трамп, вновь заговорил о необходимости пригласить Россию в международный политический клуб. Возможно, это попытка Трампа восстановить контакты с Россией и тем самым усилить G7, влияние которой оспаривается многими. Однако не исключено, что это не более чем декларативное заявление, за которым ничего не стоит. В 2018 году, во время своего первого президентского срока, Трамп тоже говорил о том, что Россия должна быть частью G7/G8. Два года спустя Трамп выступил с предложением пригласить Владимира Путина на саммит G7, однако против этого выступили Канада и Великобритания. Сама Россия заявляет, что формат G7 для нее не интересен, в отличие от более перспективного и многопланового G20.