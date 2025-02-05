Вестник Кавказа

Россия не заинтересована в G7 - Песков

Россия не заинтересована в G7 - Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участие в работе G7 не интересует РФ из-за нерелевантности объединения, заявил Дмитрий Песков. Москва видит больше перспектив в формате G20.

Россия не имеет большой заинтересованности в возвращении в G7, о котором ранее заговорил новый президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется Группой семи, значительно утратила свою релевантность. Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста - эти центры роста переместились в другие регионы земного шара"

- Дмитрий Песков

В связи с этим Россия видит больше перспектив в продолжении работы в G20, так как этот форум в действительности отражает "экономические локомотивы" во всем мире.

Накануне Дональд Трамп высказал сожаление в связи с исключением России из G8 в 2014 году и назвал это ошибкой. Новая администрация США была бы рада снова видеть Москву в работе объединения.

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