Вестник Кавказа

Трамп хотел бы возродить "Большую восьмерку"

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки". Он заявил, что хотел бы, чтобы РФ вернулась в G7.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что хотел бы, чтобы G8 была восстановлена, передает агентство Reuters.

"Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7"

– Трамп

По сообщению СМИ, президент США назвал ошибкой исключение РФ из формата.

Напомним, "Большая восьмерка" перестала существовать весной 2014 года решением западных участников объединения, Россия была исключена. В G7 на сегодня состоят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

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