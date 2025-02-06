Трамп хотел бы возродить "Большую восьмерку"

Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки". Он заявил, что хотел бы, чтобы РФ вернулась в G7.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что хотел бы, чтобы G8 была восстановлена, передает агентство Reuters.

"Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7"

– Трамп

По сообщению СМИ, президент США назвал ошибкой исключение РФ из формата.

Напомним, "Большая восьмерка" перестала существовать весной 2014 года решением западных участников объединения, Россия была исключена. В G7 на сегодня состоят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.