Грузия попала в топ-10 по скорости мобильного интернета

Опубликован рейтинг по скорости мобильного интернета в мире на предыдущий год. Грузия заняла в нем десятое место, первое досталось ОАЭ.

Грузия заняла 10 место по скорости мобильного интернета в минувшем году, согласно рейтингу Глобального индекса интернета. В 2023 году страна находилась лишь на 74 месте.

На конец минувшего год скорость мобильного интернета в Грузии достигла 140,76 Мб. В 2023 году она была 37,78 Мб.

Согласно рейтингу, первые 3 места достались ОАЭ, Катару и Кувейту. Соседи Грузии оказались дальше по списку: Россия попала на 89 место, Армения – 80 место, Азербайджан – 55 место.

Что касается скорости фиксированного интернета, то там Грузия опустилась на 111 место из 154. Она расположилась между Гаити и Габоном.