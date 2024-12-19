Вестник Кавказа

Грузия попала в топ-10 по скорости мобильного интернета

Экран смартфона в руках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опубликован рейтинг по скорости мобильного интернета в мире на предыдущий год. Грузия заняла в нем десятое место, первое досталось ОАЭ.

Грузия заняла 10 место по скорости мобильного интернета в минувшем году, согласно рейтингу Глобального индекса интернета. В 2023 году страна находилась лишь на 74 месте.

На конец минувшего год скорость мобильного интернета в Грузии достигла 140,76 Мб. В 2023 году она была 37,78 Мб.

Согласно рейтингу, первые 3 места достались ОАЭ, Катару и Кувейту. Соседи Грузии оказались дальше по списку: Россия попала на 89 место, Армения – 80 место, Азербайджан – 55 место.

Что касается скорости фиксированного интернета, то там Грузия опустилась на 111 место из 154. Она расположилась между Гаити и Габоном.

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