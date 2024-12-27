Ялта ушла под снег

На Ялту обрушилось стихийное бедствие – необычно обильный снегопад, за день засыпавший снегом весь город и ближайшее побережье Крыма до непроезжего состояния. Завтра детям и взрослым рекомендовано остаться дома.

Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о тяжелых погодных условиях на южном побережье Крыма: мощный снегопад буквально скрыл город под снегом. Из-за этого завтра детям разрешили не ходить в школу, если согласны родители, а вечером воскресенья общественный транспорт работал с перебоями.

"Ялту заметает. В связи с ухудшением погодных условий в Ялте, решение о посещении детьми учебных заведений завтра принимают родители. В детских садах будут организованы дежурные группы"

– Янина Павленко

Также она попросила предприятия при наличии условий позволить работникам остаться дома и выполнять обязанности на удаленке, а автолюбителей – не ездить на машинах до конца снегопада.

Известно, что заблокирован путь к Ай-Петри.

Коммунальщики весь день борются со снегопадом, фокусируясь на дорогах, ведущих к жизненно важным заведениям.