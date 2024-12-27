Ялта ушла под снег

Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о тяжелых погодных условиях на южном побережье Крыма: мощный снегопад буквально скрыл город под снегом. Из-за этого завтра детям разрешили не ходить в школу, если согласны родители, а вечером воскресенья общественный транспорт работал с перебоями.
"Ялту заметает. В связи с ухудшением погодных условий в Ялте, решение о посещении детьми учебных заведений завтра принимают родители. В детских садах будут организованы дежурные группы"
– Янина Павленко
Также она попросила предприятия при наличии условий позволить работникам остаться дома и выполнять обязанности на удаленке, а автолюбителей – не ездить на машинах до конца снегопада.
Известно, что заблокирован путь к Ай-Петри.
Коммунальщики весь день борются со снегопадом, фокусируясь на дорогах, ведущих к жизненно важным заведениям.