Турция предложила площадку для украинского урегулирования

Турция могла бы стать переговорной площадкой по ситуации на Украине. У Анкары тесные связи как с Москвой, так и с Киевом, напомнил глава МИД Турции.

Переговоры России и Украины готова принять Турция, об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан в беседе с телеканалом TRT World на полях Мюнхенской конференции.

"Мы предлагаем обеим сторонам провести переговоры на нашей территории, но есть некоторые специфические моменты... Обе стороны и США сейчас на этапе предварительных переговоров"

– Фидан

Министр уточнил, что складывается впечатление, что в Вашингтоне ведут работу над разработкой мирного плана.

В Европе заявляют о том, что при переговорах необходимы консультации с ЕС, заметил он. При этом также участие в процессе должна принимать Турция.

"Мы признаем их право быть за столом переговоров, но к сожалению не наблюдаем того же с их стороны"

– Фидан

По мнению главы турецкого МИД, у Анкары имеются тесные связи как с Москвой, таки с Киевом, поэтому турецкая сторона может предложить участникам переговорного процесса больше, чем другие страны.