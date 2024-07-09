Вестник Кавказа

Кремль открыт для переговоров с Зеленским - Песков

Кремль открыт для переговоров с Зеленским - Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сторона, несмотря на вопросы к легитимности президента Зеленского, открыта к возможным переговорам с Киевом. При этом, как отметил Песков, наибольшая заинтересованность в переговорах должна, исходя из динамики событий, исходить от украинской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможности переговоров между Москвой и Киевом.

Прежде всего он отметил, что события на СВО указывают на то, что в переговорах в большей степени должны быть заинтересованы в Киеве.

"Динамика развития событий на земле, динамика хода СВО весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность таких переговоров должна демонстрироваться из Киева"

– Песков

Несмотря на это, и на тот факт, что легитимность украинского главы государства вызывает сегодня вопросы, Москва открыта для переговорного процесса, продолжил представитель Кремля.

"Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит. Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров"

– Песков

Ранее российский лидер отмечал, что вести переговоры может кто угодно, а подписывать документы должны легитимные представители власти.

Зеленский, по данным СМИ, объявил о своей готовности к прямым переговорам с участием Путина, если это будет "единственной конфигурацией". По мнению Пескова, в настоящее время такие заявления - пустые слова, так как в 2022 году Зеленский законодательно запретил себе переговоры с президентом РФ.

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